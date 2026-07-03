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Головна Новини дня Бахматов: Харків і Миколаїв краще підготувалися до криз, ніж Київ

Бахматов: Харків і Миколаїв краще підготувалися до криз, ніж Київ

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 22:43
Як Бахматов оцінив підготовку Харкова та Миколаєва до можливих блекаутів
Максим Бахматов. Фото: Максим Бахматов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич краще підготували свої міста до можливих кризових ситуацій, ніж столицю. Таку думку висловив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов.

Про це він заявив в ефірі програми "Київський час".

Бахматов відзначив підготовку Миколаєва та Харкова

За словами Бахматова, Миколаїв із бюджетом близько 5 млрд грн уже створив резервні системи електро-, тепло- та водопостачання, що дозволяють місту бути більш стійким у разі блекаутів.

Він поставив питання щодо ефективності підготовки інших міст, зокрема столиці.

"Чому мер Миколаєва Олександр Сєнкевич спромігся це зробити, а мер столиці — ні?"— запитав Бахматов.

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Окремо голова Деснянської районної державної адміністрації відзначив роботу міського голови Харкова Ігоря Терехова. Він наголосив, що місто, яке знаходиться значно ближче до лінії фронту, продовжує готуватися до опалювального сезону та не закликає мешканців до евакуації.

На думку Бахматова, підходи Харкова та Миколаєва до підготовки інфраструктури можуть стати прикладом для інших українських міст у питаннях енергетичної та комунальної стійкості.

Новини.LIVE писали, що на думку Ігора Терехова, забезпечення українців доступним житлом повинно стати складовою державної політики. Це один із найбільш ефективних шляхів повернення людей, які через війну були змушені виїхати за кордон.

Новини.LIVE повідомляли, що на Миколаївщині впроваджують масштабні житлові програми для внутрішньо переміщених осіб.  Завдяки переселенцям чисельність окремих громад зросла.

Харків Миколаїв Максим Бахматов
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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