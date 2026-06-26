Атеш: окупанти на Херсонщині панікують через атаки ЗСУ

Результати ударів ЗСУ по об'єктах росіян. Фото: Генштаб ЗСУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

В окупаційній адміністрації Херсонської області фіксують зростання паніки. Причиною називають регулярні удари по логістичній інфраструктурі та мостах. Також повідомляється про ускладнення постачання для окупаційних підрозділів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення українського партизанського руху Атеш у п'ятницю, 26 червня.

Окупаційна адміністрація Херсонщини панікує через удари ЗСУ по логістиці

Агенти українського партизанського руху "Атеш" повідомляють, що в окупаційній адміністрації Херсонської області, яку очолює Володимир Сальдо, спостерігається панічний настрій. Причиною цього називають систематичні удари по логістичних об’єктах, зокрема мостах у районі Чонгара та Арабатської стрілки, а також регулярні атаки дронів на трасі "Новоросія".

За даними "Атеш", через такі удари суттєво ускладнилося постачання окупаційних підрозділів. Крім того, фактично не залишилося безпечних маршрутів пересування для представників окупаційної адміністрації.

Також зазначається, що на тлі останніх подій і неспроможності систем ППО захистити навіть тилові об’єкти, настрої в окупаційних структурах різко погіршилися. Генічеськ, який раніше вважався відносно безпечним, нині регулярно зазнає ударів, що посилює занепокоєння місцевого керівництва.

У "Атеш" додають, що не виключають можливого згортання роботи окупаційної адміністрації Херсонщини та її переїзду до Запорізької області. Як один із варіантів евакуації розглядається Мелітополь, який розташований далі від лінії бойових дій.

Скриншот повідомлення "Атеш"/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російська армія стикається з проблемами забезпечення через українські далекобійні удари по тиловій логістиці. Сили оборони України зривають постачання боєприпасів, техніки та підкріплення на фронт. Водночас ворог продовжує чинити тиск на передовій, попри дефіцит ресурсів.

Новини.LIVE також писали, що 25 червня 2026 року українські Сили оборони завдали ударів по нафтобазі "Полтавська" в Краснодарському краї та двох нафтопереробних заводах в Уфі. Президент Володимир Зеленський заявив, що ці дії є частиною далекобійних операцій у відповідь на затягування Росією війни.