Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 34

Ліквідація наслідків атаки РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС Запоріжжя

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя медична допомога знадобилася 28 мешканцям міста, 15 із них залишаються під наглядом лікарів. Загалом через удари РФ по Запоріжжю та району одна людина загинула, ще 34 отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після атаки РФ

У Запоріжжі збільшилася кількість людей, які звернулися по допомогу медиків після ворожого удару. За словами Івана Федорова, унаслідок атаки на обласний центр постраждали 28 запоріжців.

П'ятнадцять людей наразі перебувають під наглядом лікарів. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Допис Івана Федорова. Скріншот: Telegram

Водночас загальні наслідки російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району є важчими — одна людина загинула, ще 34 мешканці отримали поранення.

РФ завдала понад тисячу ударів по Запорізькій області

За даними Запорізької ОВА, протягом доби російські війська здійснили 1001 удар по 48 населених пунктах області.

По Запоріжжю та низці населених пунктів регіону армія РФ завдала 14 авіаційних ударів. Також окупанти застосували 740 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Крім цього, зафіксовано два удари з реактивних систем залпового вогню по Новоданилівці та 245 артилерійських обстрілів населених пунктів області.

Внаслідок атак надійшло 250 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури, автомобілів та господарських споруд.

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Допис Івана Федорова щодо атаки РФ по Запоріжжю. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що увечері 23 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю медичного закладу, автомобілі та житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро дітей. Найменшій дитині, яка отримала травми, лише три місяці.

Новини.LIVE інформували, що увечері 22 липня російські війська атакували Суми. Унаслідок обстрілу в місті були пошкоджені кілька автозаправних станцій. Виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що ворожий удар припав по АЗС у двох районах міста.