Атака на Запоріжжя: кількість поранених сягнула 31

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Олександр Шорохов Редактор

Російські війська 2 серпня завдали удару КАБом по житловому кварталу Запоріжжя. Людей діставали з-під завалів. Наразі відомо про 31 пораненого та одну загиблу людину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Росія атакувала Запоріжжя

У неділю, 2 серпня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по приватній забудові Запоріжжя.

За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по житловому сектору продовжує зростати. Наразі відомо вже про 31 пораненого мирного мешканця.

Також зараз у регіоні оголошена нова загроза застосування ворогом керованих авіаційних бомб.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя КАБами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, заклад освіти, складська приміщення та загинула людина.

Також ми писали, що ворог вдарив по житловому кварталу та торговельному центру у Запоріжжі. На площі 500 квадратних метрів виникла пожежа. Тоді постраждали 9 людей і одна особа загинула.