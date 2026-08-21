Атака дронів на Суми: серед вісьмох поранених є підліток

Пожежа у приватному будинку в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські війська вночі, 21 серпня, завдали ударів безпілотниками по Ковпаківському району Сум, пошкодивши житловий двоповерховий будинок та інфраструктурні об'єкти. За оновленою інформацією поліції, травми отримали восьмеро людей, включно з неповнолітньою. На місцях прильотів працюють відповідні служби.

Про це повідомили журналісти "Суспільне" з місця подій, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували Суми 21 серпня

Вісім цивільних мешканців Сум зазнали травм унаслідок нічного удару російських безпілотників по місту. Про збільшення кількості постраждалих поінформували в поліції Сумської області, уточнивши, що серед поранених є 16-річна дівчина.

Пожежа на Сумщині внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція України

Атака припала на Ковпаківський район обласного центру. Як повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, ворожі БпЛА поцілили у житлову забудову та інфраструктуру.

"Вночі ворог атакував Суми безпілотниками. Зафіксовано влучання у двоповерховий житловий будинок, а також по об’єктах інфраструктури у Ковпаківському районі", — заявив Кобзар.

На всіх локаціях, де сталися влучання безпілотників, одразу розгорнули роботу профільні міські та екстрені служби для надання допомоги постраждалим і ліквідації наслідків нічного обстрілу.

Зруйнований приватний цивільний будинок. Фото: Нацполіція

Окрім неповнолітньої дівчини, травми зафіксували у двох жінок віком 50 та 66 років, а також у чоловіків, вік яких становить від 35 до 39 років.

Екстренні служби на місці виклику. Фото: Нацполіція

Також вибухи лунали й в Сумській області. Зокрема, в Есманській громаді російський безпілотник поцілив безпосередньо у приватний будинок, через що тілесні ушкодження дістав 40-річний чоловік. Ще однією мішенню окупантів стала Конотопська громада, де ворожий обстріл призвів до поранення 78-річної жінки. Лікарі надали літній жительці необхідну медичну допомогу на місці без госпіталізації.

Як писали раніше Новини.LIVE, російські війська атакували Суми у ніч проти п'ятниці, 21 вересня. Вони спрямували безпілотники на житловий сектор, де спалахнули масштабні пожежі.

Також економічний експерт Олексій Кущ застеріг, що Росія має плани знищити газопостачання в Україні. Серед областей, які у зоні ризику атак по газотранспортній системі є й Сумська область.

Росія щоденно атакує Україну, застосовуючи балістичні та інші типи ракет, які наразі неможливо збивати силам ППО через брак боєприпасів. Відтак Володимир Зеленський вкотре звернувся до партнерів із закликом допомогти Україні на тлі масштабної російської атаки.