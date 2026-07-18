Аномальна спека в Європі: за тиждень у Франції загинули майже 3000 людей

Люди охолоджуються під час спеки в Парижі. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Карина Приходько Редактор

Під час аномальної спеки у червні у французькому регіоні Іль-де-Франс за тиждень померли майже 3000 людей. Це були переважно люди старше 65 років. Такі дані більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень смертності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Le Monde.

Смерті через спеку у Франції

Національне агентство громадського здоров'я Франції (SPF) опублікувало оновлений звіт про наслідки аномальної спеки, яка охопила країну наприкінці червня. За новими підрахунками, хвиля високих температур стала причиною майже 3 000 надлишкових смертей, що більш ніж удвічі перевищує очікуваний рівень смертності за звичайних умов.

Найбільш критична ситуація склалася в регіоні Іль-де-Франс, до якого входить Париж. У період із 22 до 28 червня рівень смертності там перевищив очікуваний показник на 122%. За цей тиждень було зареєстровано 1 565 додаткових смертей.

В агентстві зазначають, що це найточніша оцінка наслідків червневої спеки. Саме Іль-де-Франс став одним із регіонів, які найбільше постраждали від екстремально високих температур. За інтенсивністю ця хвиля спеки перевершила навіть історичну спеку 2003 року, яка вважається однією з найсмертоносніших у Європі.

На початку липня французькі медики вже публікували попередні дані, згідно з якими кількість смертей у країні зросла більш ніж на 2 000. Однак ті розрахунки базувалися лише на електронних свідоцтвах про смерть, тому не відображали повної картини.

Оновлений звіт включає також паперові свідоцтва про смерть, що дозволило суттєво уточнити масштаби трагедії. Згідно з новими даними, найбільше від наслідків спеки постраждали люди літнього віку — 82,4% усіх додаткових смертей припадає на осіб старше 65 років.

Водночас у SPF наголошують, що наведені показники залишаються попередніми і можуть зрости після завершення остаточного аналізу всіх даних.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, в Європі через аномальну спеку загинули понад 10 000 людей. Трагічні випадки трапилися у 27 країнах упродовж тижня з 22 по 28 червня.

Водночас у Німеччині спека розплавила рейки трамваїв. У місті Лейпциг зупиняли рух трамваї на кілька днів.