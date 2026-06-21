Аномальна спека у Франції: заборонили алкоголь на заходах

Парижани охолоджуються в спеку. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Франції запровадили заборону на вживання алкоголю під час проведення публічних заходів, зокрема музичних фестивалів, через аномальну спеку, яка б’є температурні рекорди. Обмеження стосується всіх офіційних вуличних подій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Алкоголь під забороною на фестивалях

Канцелярія прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню видала розпорядження, згідно з яким на державних та муніципальних заходах заборонено пропонувати алкоголь.

"Для всіх заходів, організованих державою та її установами, було надано вказівки не пропонувати алкоголь", — зазначили в уряді.

Під обмеження потрапило й щорічне свято Fête de la Musique, яке традиційно збирає мільйони людей на вулицях французьких міст.

Цьогоріч святкування змінили погодні умови: у 35 департаментах Франції оголошено червоний рівень небезпеки через спеку. За прогнозами, температура в окремих регіонах може сягати 40–41 °С.

Уряд пояснює обмеження необхідністю зменшити навантаження на медичні служби та рятувальників, які працюють у посиленому режимі.

Наслідки аномальної погоди

Спека вже спричинила низку проблем у країні:

скасовано десятки поїздів через ризик деформації рейок;

у частині навчальних закладів призупинено заняття;

комунальні служби працюють у спеціальному режимі.

У Парижі запроваджено додаткові заходи безпеки — парки та сади залишатимуться відкритими цілодобово, щоб мешканці могли уникати перегріву.

Новини.LIVE повідомляли, що синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні протягом вихідних 19–21 червня. Вже в неділю, 21 червня, місцями вона може підвищитися до +35°C.

Новини.LIVE інформували, що у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічні кліматичні показники щонайменше на 1,5 градуса. Водночас синоптики прогнозують посилення грозової активності по всій країні. Через це періоди спеки перериватимуться інтенсивними зливами, місцями градом та шквальним вітром.