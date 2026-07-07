Активність Сонця на помірному рівні: прогноз магнітних бур сьогодні

Головний біль у жінки. Фото: pexeles, колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 7 липня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, хоча сонячна активність зберігатиметься на помірному рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 7 липня

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували 15 спалахів різної інтенсивності. Зокрема, сталося десять спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю, а також п'ять спалахів класу М. Найпотужнішим став спалах класу М5,3.

Фахівці зазначають, що спалахи М-класу належать до середніх за силою серед потужних сонячних явищ. Вони можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також підвищити ймовірність слабкого сонячного радіаційного шторму.

Водночас на 7 липня прогнозується спокійна геомагнітна обстановка. Попри це, ймовірність нових сонячних спалахів залишається доволі високою, зокрема не виключаються навіть поодинокі спалахи найпотужнішого Х-класу.

Прогноз сонячної активності на 7 липня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 43.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці нагадують, що навіть за відсутності сильних магнітних бур деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття під час підвищеної сонячної активності. Найчастіше метеочутливі люди скаржаться на головний біль, втому, перепади артеріального тиску та порушення сну.

Саме тому регулярний моніторинг прогнозів геомагнітної активності допомагає завчасно підготуватися до можливих змін і знизити ризики для здоров'я.

Як писали Новини.LIVE, раніше синоптики попереджали, що у липні буде дві потужні магнітні бурі. Вже у першій декаді липневе сонце завдасть сильного удару.

Водночас сьогодні очікуються дощі у низці областей України. Попри це вдень повітря прогріється до +24...+29 °С, дещо холодніше буде на заході.