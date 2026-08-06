21-й день поспіль: в Україні відбулися мітинги на підтримку Михайла Федорова
У середу, 5 серпня, в Україні знову відбулися акції протестів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. До протестів долучилися жителів більшості міст, зокрема Києва, Львова, Одеси, Черкас, Дніпра, Івано-Франківська, Рівного, Харкова і Тернополя. Мітинги тривають уже 21-й день поспіль.
Про це з посиланням на Суспільне повідомляє Новини.LIVE.
Що відомо про мітинги проти відставки Федорова 5 серпня
На початку поточного тижня Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо кадрових змін, але вони не стосувалися повернення Михайла Федорова на посаду очільника оборонного відомства, тому пікети не припиняються.
В Івано-Франківську люди вийшли на мітинг, тримаючи в руках картонки з написами "Питань багато, відповідей нема", "Повернути Федорова і звільнити Сирського — зроблено лише половину!", "Набридли ці пики, повертайте туза!"
Протестувальники наголосили: попри те, що Сирський уже не є головнокомандувачем ЗСУ, головна вимога — повернення Федорова до Міноборони — залишається незмінною.
У Дніпрі щонайменше 50 людей влаштували тиху акцію. Організатори зазначили, що люди втомилися кричати — сподіваються: якщо їх не чують, то принаймні побачать.
У Львові до протесту біля пам'ятника Тарасу Шевченка долучилися близько півтора сотні людей. На картонках учасники мітингу написали: "Дайте ефективним працювати", "Федоров — наш МО", "Картону багато. Часу мало", "Дайте Федорову робити". На відміну від дніпрян львів'яни обрали гучний формат акції — скандували гасла "Федоров — міністр оборони!" та "Поверніть!"
Акція на площі Поштовій в Ужгороді пройшла за участю лише 12 людей, але мітингувальники зазначили, що зазвичай протестувальників понад три десятки. Пікетувальники скандували: "Почути народ — це не слабкість", "Нічого для ветеранів без ветеранів", "Реформи хочеться" тощо.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 4 серпня в Україні теж відбулися акції за повернення Михайла Федорова. Зокрема, мітинг відбувся в Києві. До протесту долучилися близько 120 людей.
Також Новини.LIVE писав про заяву Федорова. Ексміністр вважає, що його звільнення може бути пов'язаним із реформами у сфері оборонних закупівель. Перебудова у відомостві зачепила інтереси впливових груп.
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