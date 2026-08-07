Зняли 1200 осіб з обліку: затримано екскерівництво ТЦК на Закарпатті

Слідчі дії в одного з фігурантів справи. Фото: Нацполіція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

На Закарпатті ліквідували масштабну тіньову схему, завдяки якій майже 1200 чоловіків незаконно уникнули мобілізації. За організацію протиправного бізнесу силовики затримали колишнього очільника Мукачівського військкомату та його підлеглого, які брали за свої незаконні послуги десятки тисяч доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Нацполіції України.

На Закарпатті працівники ТЦК незаконно списували з обліку чоловіків

Майже 1200 військовозобов'язаних незаконно позбулися статусу призовників завдяки діям двох колишніх посадовців Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За організацію оборудки затримано 46-річного ексначальника РТЦК та СП, а також його колишнього підлеглого, 33-річного керівника відділу обліку і бронювання.

Спецоперація, що отримала назву "Чесний призов", розкрила незаконну діяльність посадовців, якою вони займалися з 2022 по 2024 рік. Спільники систематично підробляли медичну та військово-облікову документацію, роблячи чоловіків нібито непридатними до служби через проблеми зі здоров'ям.

Вивчення документації в рамках розслідування. Фото: Нацполіція України

Свої послуги зловмисники для такого нелегального списання оцінювали від 8 до 20 тисяч доларів за одну особу. Слідчі також припускають, що у цьому процесі допомагали й окремі представники військово-лікарських комісій. Тож їхня діяльність також перевіряється.

Аби приховати сліди своєї діяльності, підозрювані могли знищити понад 1,1 тисячі особових справ "клієнтів". Наразі правоохоронці встановлюють точні обставини їхнього незаконного знищення.

Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Також Новини.LIVE інформували, що колишньому керівнику логістичного напряму Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомили про нову підозру. Цього разу слідство інкримінує йому незаконне збагачення на понад 20 млн грн, яке, за даними правоохоронців, могло відбуватися у період із 2020 до 2025 року.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернув увагу на наявність корупційних ризиків у сфері мобілізації. Він підтвердив, що громадяни намагаються уникнути виконання військового обов'язку через хабарі.

Раніше до суду передали обвинувальний акт щодо тимчасового виконувача обов'язків начальника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця підозрюють в отриманні хабаря за сприяння в оформленні фіктивного бронювання для працівників.