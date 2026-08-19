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Головна Новини дня Зірка Голлівуду Річард Гір зворушливо звернувся до українців

Зірка Голлівуду Річард Гір зворушливо звернувся до українців

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 16:11
Річард Гір привітав українців із Днем Незалежності та прочитав вірш
Річард Гір. Фото: кадр з відео

Зірка Голлівуду Річард Гір зворушливо звернувся до українців напередодні Дня Незалежності із Нью-Йорка. Він прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика "Інший" у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре.

Відео Річард Гір опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звернення Річарда Гіра до українців

"Усім жителям України я надсилаю свої найтепліші вітання та свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України. Я залишаюся поруч із вами", — наголосив Гір.

Він каже, що є братом українців. Після звернення він прочитав вірш "Інший":

"Людина сама нічого не може
людині завжди потрібен інший
на кого можна себе помножити
для кого варто писати вірші
з ким можна разом долати відчай
чи радість ділити, не ризикуючи
хто може в будь-яку мить засвідчити
що ти — реальний що ти — існуєш
людина ж бо в себе не надто вірить
все свідка для себе шукає якогось
нема людини — спіймає звіра
не зловить звіра — віднайде Бога
не знайде Бога – візьме люстерко
та навіть там себе не впізнає
бо в собі бачить обличчя смерті
й не розуміє що смерті немає..
людина сама нічого не може —
ні народитись ні вмерти тихо
побудь же іншим мені мій боже
постій поблизу...
помовч...
подихай..."

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День Незалежності Україна Голлівуд актори шоу-бізнес День Незалежності 2026
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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