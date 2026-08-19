Річард Гір привітав українців із Днем Незалежності та прочитав вірш

Річард Гір. Фото: кадр з відео

Зірка Голлівуду Річард Гір зворушливо звернувся до українців напередодні Дня Незалежності із Нью-Йорка. Він прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика "Інший" у перекладі Романа Івашківа та Еріне Моуре.

Відео Річард Гір опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Новини.LIVE.

Звернення Річарда Гіра до українців

"Усім жителям України я надсилаю свої найтепліші вітання та свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України. Я залишаюся поруч із вами", — наголосив Гір.

Він каже, що є братом українців. Після звернення він прочитав вірш "Інший":

"Людина сама нічого не може

людині завжди потрібен інший

на кого можна себе помножити

для кого варто писати вірші

з ким можна разом долати відчай

чи радість ділити, не ризикуючи

хто може в будь-яку мить засвідчити

що ти — реальний що ти — існуєш

людина ж бо в себе не надто вірить

все свідка для себе шукає якогось

нема людини — спіймає звіра

не зловить звіра — віднайде Бога

не знайде Бога – візьме люстерко

та навіть там себе не впізнає

бо в собі бачить обличчя смерті

й не розуміє що смерті немає..

людина сама нічого не може —

ні народитись ні вмерти тихо

побудь же іншим мені мій боже

постій поблизу...

помовч...

подихай..."

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