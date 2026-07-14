Жителі семи областей України частково без світла через атаки РФ

Енергетики проводять ремонтні роботи після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДТЕК

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У вівторок, 14 липня, через атаки РФ сім областей України частково залишилися без електроенергії. Відключення зафіксували у Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях. Енергетики вже працюють над відновленням живлення, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго.

У семи областях України знеструмлення внаслідок російських обстрілів

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів в Україні знову є знеструмлення. Станом на ранок 14 липня перебої з електропостачанням зафіксували у семи областях — Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Донецькій. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атак і відновленням електропостачання, де це можливо з огляду на безпекові умови.

Крім того, через негоду повністю або частково без електропостачання залишилися 72 населені пункти у Тернопільській, Київській та Чернігівській областях.

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії в Україні зростає. Станом на 9:30 14 липня воно було на 2,2% вищим, ніж у цей самий час днем раніше.

Причиною назвали хмарну погоду, яка знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також підвищення температури та активніше використання кондиціонерів.

Українців закликали за можливості переносити активне використання електроенергії на період із 11:00 до 15:00, коли ефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 14 липня Росія атакувала Україну 135 безпілотниками та 10 ракетами різних типів, більшість із яких були балістичними. Внаслідок обстрілів постраждали люди, пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та енергомережі в кількох регіонах. Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та якнайшвидше ухвалити нові санкції.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок російського авіаудару КАБами по Запоріжжю ввечері 13 липня кількість постраждалих зросла до 12, серед них — дитина. Ворожа атака зруйнувала будинок, пошкодила приватні оселі, господарські споруди та транспорт, а також спричинила кілька пожеж. Рятувальники ліквідували всі осередки займання та продовжили обстеження місць влучань.