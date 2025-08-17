На Івано-Франківщині чоловік закликав у TikTok повалити владу України

Чоловік із телефоном в руках. Фото ілюстративне: Pexels

В Івано-Франківській області чоловік закликав у TikTok повалити владу України. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Фігурант створив у TikTok акаунт, на який публікував матеріали із гаслами, що спонукали до повалення влади України. У матеріалах справи йдеться, що у червні минулого року він поширив відео із закликом до знищення нардепів, урядовців, лідера країни та працівників ОП. Також обвинувачений публікував відео, де спонукав громадян брати зброю та чинити опір владі, співробітникам СБУ, поліції та ТЦК.

Під час судового засідання житель Калуша повністю визнав свою провину. За його словами, він не усвідомлював протиправності дій та не був ознайомлений з кримінальною відповідальністю.

Що вирішив суд

Калуський міськрайонний суд визнав фігуранта винним за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Йому призначили покарання у вигляді двох років увʼязнення без конфіскації майна.

