Головна Новини дня Житель Калуша закликав повалити владу України — вирок суду

Житель Калуша закликав повалити владу України — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 10:02
На Івано-Франківщині чоловік закликав у TikTok повалити владу України
Чоловік із телефоном в руках. Фото ілюстративне: Pexels

В Івано-Франківській області чоловік закликав у TikTok повалити владу України. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Фігурант створив у TikTok акаунт, на який публікував матеріали із гаслами, що спонукали до повалення влади України. У матеріалах справи йдеться, що у червні минулого року він поширив відео із закликом до знищення нардепів, урядовців, лідера країни та працівників ОП. Також обвинувачений публікував відео, де спонукав громадян брати зброю та чинити опір владі, співробітникам СБУ, поліції та ТЦК.

Під час судового засідання житель Калуша повністю визнав свою провину. За його словами, він не усвідомлював протиправності дій та не був ознайомлений з кримінальною відповідальністю.

Що вирішив суд

Калуський міськрайонний суд визнав фігуранта винним за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Йому призначили покарання у вигляді двох років увʼязнення без конфіскації майна.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє чоловіків хотіли переправити через кордон чотирьох ухилянтів. Їм вже обрали запобіжні заходи.

Раніше у Києві судили чоловіка, який підпалив поштове відділення та автомобіль військового.

TikTok Україна Івано-Франківська область влада ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
