Землю накриє магнітна буря: прогноз на 30 червня

Магнітні бурі. Фото: колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 30 червня, геомагнітне поле Землі перебуватиме у збудженому стані. Фахівці прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1, яка здатна спровокувати незначні порушення у функціонуванні енергетичних систем і вплинути на природні біоритми.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 30 червня

Землю накриє геомагнітний шторм у вівторок, 30 червня, класу G1. За попередню добу на зірці відбулися 11 спалахів класу С, які зазвичай не мають суттєвого впливу на земні процеси і проходять непомітно.

Сонячна активність на 30 червня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 50%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 86

Протягом дня стан геомагнітного поля коливатиметься від абсолютно спокійного до рівня помірного шторму, при цьому зберігається ймовірність виникнення потужніших спалахів М-класу і навіть мінімальний шанс для екстремальних спалахів Х-класу.

Прогноз магнітних бур з 30 червня до 3 липня. Фото: скриншот

Особливу увагу в цей день радять звернути на свій стан людям похилого віку та особам із підвищеною метеочутливістю.

Магнітна буря може негативно позначитися на здоров'ї, тому вказаним категоріям громадян необхідно поводитися обережно. Серед основних симптомів, які людина може відчувати під час магнітної бурі, виділяють сильний або мігренеподібний головний біль, раптові стрибки артеріального тиску, запаморочення та прискорене серцебиття.

Також може проявлятися підвищена дратівливість, тривожність, апатія або різкі зміни настрою. Також поширеними проявами є загальна слабкість, швидка втомлюваність, безсоння вночі або навпаки сильна сонливість удень, а у людей із хронічними недугами можуть загостритися болі в суглобах та м'язах.

Раніше Новини.LIVE писали, що 29 червня одразу два українські міста опинилися під ударом негоди. Потужні зливи, грози та шквальний вітер спричинили численні пошкодження у Києві та Львові.

У столиці через сильну зливу, грозу та пориви вітру повалило дерева, опори й рекламні конструкції. У різних районах також зафіксували підтоплення. Крім того, мешканці повідомили про пошкодження фасадного утеплення в одній з багатоповерхівок.

Не менш складною була ситуація й у Львові. Місто накрили сильні опади, гроза та шквальний вітер, які призвели до падіння дерев і пошкодження покрівель будівель. Також через негоду частина споживачів залишилася без електропостачання.