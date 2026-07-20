Зеленський зустрівся з Білецьким: сторони обговорили ситуацію на фронті

Зеленський з командирами. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким. Під час розмови сторони детально обговорили поточну ситуацію на фронті, а також перспективи розвитку подій на ключових напрямках.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Білецький доповів про ситуацію на фронті

За словами глави держави, Білецький представив ґрунтовну доповідь щодо бойової обстановки та поділився власним баченням подальших дій українських військових.

"Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій", — зазначив Зеленський.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Президент не уточнив деталей зустрічі, однак наголосив на важливості професійного аналізу ситуації та стратегічного планування в умовах повномасштабної війни.

Наприкінці свого повідомлення Зеленський подякував українським військовим за службу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський анонсував на понеділок, 20 липня, серію зустрічей із представниками військового командування. Під час них глава держави планує обговорити поточну ситуацію на фронті та ключові питання оборони країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський провів зустріч із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком. Також глава держави повідомив про розмову з Михайлом Драпатим, під час якої сторони обговорили застосування бойового досвіду Сил оборони України.