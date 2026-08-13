Зеленський відвідав Івано-Франківщину та зустрівся з ветеранами

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області з вшанування пам’яті українських військових, які загинули, захищаючи державу. Глава держави віддав шану полеглим захисникам і захисницям та подякував усім, хто створює місця пам’яті на їхню честь.

Про це він повідомляє ОП, передає Новини.LIVE.

Зеленський вшанував пам’ять полеглих воїнів

Президент наголосив на важливості таких просторів, де люди можуть згадати загиблих воїнів і висловити вдячність за їхній подвиг.

"Кожен, хто віддав своє життя, щоб інші могли жити в мирі, заслуговує на це", — зазначив він.

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Під час поїздки до Івано-Франківська Зеленський також зустрівся з учасниками спортивних змагань "Воля до життя". У них беруть участь військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які використовують спорт для фізичного й психологічного відновлення. Учасники змагань випробовують себе у восьми видах спорту.

Військові. Фото: ОП

Президент поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад. Зеленський окремо подякував людям, які розвивають спортивну реабілітацію, залучають до неї ветеранів і допомагають українським захисникам та захисницям повертатися до активного життя.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Віталій Кім наголошував на необхідності посилення державної підтримки ветеранів та їхньої інтеграції в суспільне й економічне життя. Одним із напрямів цієї роботи він назвав залучення українських дипломатичних установ за кордоном до реалізації ветеранської політики.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, під час якої обговорили актуальні питання оборони України. Окрему увагу приділили ситуації на фронті, посиленню українських позицій на Донеччині, кадровим рішенням та подальшим далекобійним ударам по території Росії.