Обстріл України 24 травня — Зеленський відреагував на російський удар

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Росія свідомо затягує війну, попри численні українські ініціативи щодо припинення вогню — як повного, так і у небі. Свідченням цьому є масована нічна атака на Україну.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в суботу, 24 травня.

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За словами Зеленського, найскладнішою ніч проти 24 травня була в Києві, де лунали вибухи, спалахнули масштабні пожежі, постраждали житлові будинки, автівки, об’єкти інфраструктури.

"Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, — тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

Також глава держави додав, що під час російської атаки також постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпропетровщина.

"Всюди — по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", — наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що кожен новий обстріл лише підтверджує: причина затягування війни — у Москві. Україна неодноразово пропонувала припинення вогню, зокрема в небі, але ці ініціативи були знехтувані Росією.

"Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь", — підсумував Президент.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 дронів. Сили ППО збили більшість ворожих цілей. У Києві зафіксовано падіння уламків і пожежі.