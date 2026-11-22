Президент Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У Димері на Київщині внаслідок влучання російського "шахеда" в житловий будинок загинули четверо людей. Ще десятеро людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає

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У Димері Вишгородського району Київської області рятувальники врятували хлопчика з-під завалів зруйнованого житлового будинку. Наразі дитині надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальна операція триває протягом усього дня.

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на вечір відомо про чотирьох загиблих. Водночас правоохоронці та рятувальники досі не мають інформації про десятьох людей.

"Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу", — наголосив глава держави.

Російський ударний безпілотник типу "Шахед" влучив у житловий будинок і фактично зруйнував один із під’їздів. Роботи на місці ускладнюються через повторні повітряні тривоги та загрозу нових атак. До ліквідації наслідків залучили понад 130 рятувальників.

Також протягом дня російські війська атакували Київщину в інших населених пунктах. У Вишневому удар припав на продуктовий магазин. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

Крім того, у Білоцерківському районі російський безпілотник влучив у житловий будинок.

Зеленський назвав російські атаки терором і заявив, що Україна відповідатиме на них.

"На весь цей терор будуть їм наші цілком справедливі відповіді", — заявив президент.

