Бронь від мобілізації зможуть отримати чоловіки, які перебувають у розшуку ТЦК - Зеленський підписав закон

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Тепер оборонно-промислові комплекси можуть бронювати працівників, які не стоять на обліку у ТЦК або взагалі перебувають у розшуку.

Про це стало відомо з карти законопроєкту на сайті Верховної Ради.

На скільки часу можна бронювати чоловіків, які не стоять на обліку

Встановлюється тимчасовий строк бронювання для працівників, які не стоять на військовому обліку або ж перебувають в розшуку — не більше 45 з дня укладення трудового договору.

Протягом цього період чоловік зобов'язаний оновити дані в ТЦК або пройти ВЛК. Якщо він це не зробить вчасно, то роботодавець має право звільнити працівника.

Після усунення порушень працівник підлягає бронюванню на загальних підставах. Таке бронювання діятиме лише один раз на рік.

