Зеленський: СБУ знищила Ту-95 в Енгельсі

Термінова новина

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішні удари Сил оборони по військових та стратегічних об’єктах Росії. За його словами, СБУ знищила російський бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про удари по об’єктах РФ

Президент подякував українським військовим за результативні операції та наголосив, що Україна продовжує завдавати ударів по цілях на території Росії.

За словами Зеленського, Служба безпеки України знищила військовий літак Ту-95 у районі Енгельса. Він зазначив, що цей літак використовувався російськими військами для завдання ракетних ударів по Україні.

Глава держави додав, що відстань від українського кордону до місця ураження становить близько 800 кілометрів.

Також президент повідомив про удари Сил оборони України по об’єктах російської нафтової галузі та визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України.

"Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей", — заявив Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає Україні у боротьбі проти російської агресії. Новина доповнюється...

