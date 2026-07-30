Зеленський: РФ випустила понад 70 ракет і 280 дронів, більшість збила ППО

Рятувальні роботи. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічного російського ракетно-дронового удару по Україні. Внаслідок атаки загинули щонайменше вісім людей, серед них — родина з дітьми у Радушному на Дніпровщині.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про загиблих і наслідки нічної атаки РФ

У ніч проти 30 липня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши понад 70 ракет і понад 280 ударних безпілотників.

За словами президента Володимира Зеленського, у селищі Радушне на Дніпровщині внаслідок удару балістичною ракетою загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей вдалося врятувати з-під завалів живими.

"Звичайний житловий будинок, який вщент рознесла балістична ракета", — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що у Львові тривають рятувальні роботи після влучання у житловий будинок. Надзвичайники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під руїнами.

Загалом станом на зараз відомо про вісім загиблих людей по країні. Десятки людей отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

За словами Зеленського, під ударом опинилися Київ та область, Дніпровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.

Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані десятки житлових будинків, цивільні підприємства й об’єкти інфраструктури.

Пожежа внаслідок удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Ліквідація наслідків атаки РФ по Полтавщині. Фото: ДСНС Полтавщини

Рятувальник біля пошкодженого будинку. Фото: ДСНС Києва

Зеленський про українське ППО

Президент зазначив, що українські сили ППО знищили понад 260 ударних дронів, а також значну кількість крилатих ракет. За його словами, у відбитті атаки брали участь і бойова авіація, і мобільні вогневі групи.

"Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи згли відпрацювати проти крилатих ракет. В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму. Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується", — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що захист від російських ракетних атак залишається одним із головних завдань для збереження життів українців.

"Невчасність допомоги, затримки в постачанні антибалістичних ракет — це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні", — заявив президент.

Він закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони.

Новини.LIVE писали, що у Львові продовжується пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару. Надзвичайники врятували двох людей з-під завалів, однак під уламками ще можуть залишатися мешканці.

Новини.LIVE писали, що за інформацією ДСНС, унаслідок російської атаки в Києві виникли пожежі в Оболонському та Святошинському районах. Відомо про одного загиблого та двох травмованих людей.