Зеленський погодив кадрові та організаційні зміни в РНБО

Володимир Зеленський та Ігор Клименко. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку організаційних і кадрових змін для посилення роботи Ради національної безпеки і оборони. Окрему увагу приділять оцінці стійкості держави, кібербезпеці та протидії російським інформаційним операціям.

Про це Володимир Зеленський повідомив в своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

РНБО посилить контроль за стійкістю держави

За словами президента, РНБО має не лише координувати процеси у сфері безпеки й оборони, а й проводити більш комплексну оцінку всіх параметрів стійкості України.

Йдеться, зокрема, про реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідацію наслідків російських ударів, а також підготовку областей і територіальних громад до зимового періоду та можливих викликів.

Зеленський наголосив, що відповідні процеси мають відбуватися значно оперативніше.

Змінять підходи до роботи Ставки та РНБО

Президент повідомив, що погодив необхідні організаційні та кадрові рішення щодо роботи РНБО. Разом із новим секретарем Ради національної безпеки і оборони Ігорем Клименком домовилися змінити підходи до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки Верховного Головнокомандувача і РНБО.

Окремо визначили заходи для посилення результатів України у сфері кібербезпеки та інформаційної стійкості. Також планують активізувати протидію російським інформаційним операціям.

Ігор Клименко. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський представив Ігоря Клименка як нового керівника Ради національної безпеки і оборони України. Глава держави відзначив його професійні результати на посаді очільника МВС та наголосив, що управлінський досвід Клименка допоможе оновити й посилити роботу РНБО.

Новини.LIVE інформували, що Рада національної безпеки і оборони перевірила, як області та громади готуються до опалювального сезону та виконують плани зі зміцнення стійкості. Президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі міста й регіони не встигають виконати поставлені завдання, та визначив три ключові пріоритети для проходження зимового періоду, наголосивши на персональній відповідальності посадовців.