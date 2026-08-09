Зеленський: Північна Корея може направити 50 тисяч солдат на війну в Україні

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Олександр Шорохов Редактор

Для отримання реального досвіду ведення сучасної війни КНДР планує відправити до 50 тисяч солдат в РФ. Північна Корея використовує український фронт як масштабний полігон. Тому російсько-корейське партнерство створює загрозу не лише для Європи, а й для безпеки Азійського регіону і насамперед Південної Кореї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для ТСН.

Північнокорейський військовий контингент в Росії

Москва та Пхеньян постійно збільшують кількість іноземних солдатів, які залучаються до наступальних операцій.

Окрім передачі артилерійських снарядів та балістичних ракет, режим КНДР почав масово надсилати офіцерський склад для освоєння новітніх технологій та тактик ведення бою.

"Північна Корея отримуватиме досвід сучасної війни від Росії. Вони отримуватимуть ліцензії, всі військові інструменти. І північнокорейський солдат, офіцер точно не для мирних умов цей досвід готують", — попередив лідер країни.

Отримані навички та ліцензії на виробництво зброї у майбутньому Пхеньян може використати для розгортання агресії проти Південної Кореї.

Співпраця Києва з Сеулом

Через різке посилення військового потенціалу свого північного сусіда південнокорейська влада демонструє серйозне занепокоєння поточним розвитком подій. Саме тому Україна хоче налагодити тіснішу координацію з Сеулом задля отримання дефіцитних засобів захисту неба.

"Але у Південної Кореї є юридичні обмеження згідно їх конституції. Тобто це їх вибір. Ми б хотіли співробітництва з Південною Кореєю. Розраховуємо на це. Дипломати наші спілкуються, намагаються знайти правові шляхи", — резюмував Володимир Зеленський.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне на Криворіжжі, який стався 30 липня, загинула багатодіта родина. Ракета, що вбила дітей, була північнокорейського виробництва.

Також ми писали, що у разі розгортання північнокорейських ракетних установок у Росії вони стануть законною військовою ціллю України. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга.