Зеленський ініціював створення ордена Європи в Україні

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Штін Уляна Редактор стрічки новин

В Україні з’явиться нова державна відзнака — орден Європи. Нагороду планують вручати громадянам України та іноземцям за вагомий внесок у підтримку європейської інтеграції України, зміцнення міжнародної співпраці та допомогу у протидії російській агресії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Ініціатива президента

За словами Стефанчука, до Верховної Ради надійшов законопроєкт президента Володимира Зеленського про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України".

Документ передбачає запровадження ордена Європи як нової форми державного відзначення.

Відзнаку вручатимуть за:

визначні заслуги у підтримці курсу України на членство в Європейському Союзі;

суттєву допомогу Україні у зміцненні стійкості та обороноздатності;

внесок у забезпечення безпеки не лише України, а й усієї Європи;

розвиток міжнародного співробітництва, миру та добросусідських відносин між державами.

Отримати нову нагороду зможуть як громадяни України, так і іноземці. Йдеться про осіб, які зробили значний внесок у підтримку України на міжнародному рівні або допомогли у захисті її суверенітету.

Законопроєкт має бути розглянутий Верховною Радою на одному з найближчих пленарних засідань. У разі ухвалення він доповнить систему державних нагород України.

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