Зеленський: ініціатива у війні вже не в руках Путіна

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у війні проти Росії змінилася, і Москва більше не має повної ініціативи. За його словами, Україна посилила власну оборонну спроможність та продовжує отримувати підтримку партнерів.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Fox News, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про зміни у війні проти Росії

Володимир Зеленський зазначив, що прибув на церемонію прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, щоб висловити вдячність від імені українського народу.

Президент наголосив, що Грем із перших днів повномасштабного вторгнення підтримував Україну та вірив, що Росія не зможе окупувати державу. За словами Зеленського, американський сенатор десять разів відвідував Україну, зокрема бував поблизу лінії фронту.

Також глава держави розповів про розвиток українського оборонно-промислового комплексу. За його словами, за час повномасштабної війни в Україні сформувалася потужна оборонна галузь, яка об’єднує близько 500 технологічних компаній.

Зеленський заявив, що Росія щомісяця зазнає значних втрат на фронті. Він зазначив, що, попри це, російське керівництво не демонструє готовності припинити війну.

"Як каже президент Трамп, це колосальні втрати, але він не хоче зупиняти цю війну. Тож тепер ініціатива не в руках Путіна, і це головне, що змінилося", — сказав Зеленський.

Президент України додав, що подальший розвиток оборонних можливостей та підтримка міжнародних партнерів залишаються важливими чинниками у протистоянні російській агресії.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп позитивно висловився щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. За його словами, переговори були успішними, а під час розмови лідери порушили низку важливих питань.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до припинення вогню та початку дипломатичного діалогу. Водночас, за його словами, Росія наразі не демонструє бажання зробити кроки для завершення бойових дій.