Зеленський доручив СБУ та розвідці з’ясувати обставини інциденту у Вишневому

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України та розвідка мають детально встановити всі обставини події, яка сталася у Вишневому.

Про це він повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

За словами глави держави, правоохоронні та розвідувальні органи повинні зібрати всю необхідну інформацію та надати повну картину того, що саме відбулося.

Всі відповідні служби працюють над з’ясуванням обставин.

"Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторину детонацій. Сьогодні відночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасіння пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому", — Президент України. Новина доповнюється...