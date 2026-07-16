Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. За словами глави держави, після завершення всіх необхідних юридичних процедур він звернеться до Верховної Ради з пропозицією підтримати його кандидатуру.

Про це Зеленський написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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