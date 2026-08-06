Зеленський: до антибалістичної системи FREYJA долучилися вже 10 країн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

До спільної європейської антибалістичної системи FREYJA вже долучилися десять країн. Україна розраховує отримати конкретні результати у розвитку програми та власної балістики вже на рубежі 2026–2027 років.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у четвер, 6 серпня.

Зеленський про роботу над антибалістичною системою

За словами глави держави, програма FREYJA вже перебуває на етапі активної реалізації. До неї долучилися десять держав, а найближчим часом до Антибалістичної коаліції мають приєднатися й інші партнери, які здатні зробити реальний внесок у розвиток проєкту.

"Наша програма FREYJA — спільної європейської антибалістичної системи — вже в активній роботі. Десять країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери. Ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовилися. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках Антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії.

Україна спроможна зробити свою ракету й пускову, партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи: радари, сенсори, інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що під час наради детально обговорили подальші кроки, необхідні для реалізації програми. Йшлося про завдання як для України, так і для міжнародних партнерів, щоб українські виробники та розробники зброї змогли забезпечити практичний результат.

Глава держави наголосив, що лише небагато країн світу змогли створити власні антибалістичні системи. Водночас Україна працює над тим, щоб увійти до цього кола держав, а також розвиває власну балістичну програму.

"Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно — які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, — щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проєкт для себе. Україна повинна приєднатись до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, і вже щоб на рубежі 26–27-го років були конкретні результати. Україна працює і для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи. Треба зробити це реальною зброєю", — наголосив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зеленський обговорив із главою МЗС Азербайджану оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, який уперше відвідав Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Глава держави подякував Азербайджану та Президенту Ільхаму Алієву за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за енергетичну й гуманітарну допомогу.

"Ми дуже вдячні за те, що в ці непрості дні для нашої країни, для наших людей ви знайшли можливість приїхати й підтримати нас", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також поінформував міністра про постійні російські обстріли України, ситуацію в Чорному морі та блокування Росією зернових коридорів, що становить загрозу для глобальної продовольчої безпеки. Крім того, сторони обговорили українські відповіді на російські атаки, суспільні настрої в Росії, а також перебіг дипломатичного процесу, зокрема результати зустрічей у Вашингтоні.

Своєю чергою Джейхун Байрамов висловив солідарність з українським народом. Він розповів про відвідини Ірпеня, де побував у школі, лікарні та реабілітаційному центрі, якому допомагає Азербайджан, а також запевнив у подальшій гуманітарній підтримці України.

"Ви можете повністю покластися на нас, на нашу політичну підтримку. І, як ви добре знаєте, пане Президенте, ми доволі гучні та прямолінійні в тому, що стосується повної солідарності, територіальної цілісності України, непорушності міжнародно визнаних кордонів України", — сказав він.

Також сторони обговорили оборонну співпрацю, зокрема реалізацію Drone Deal, взаємодію в енергетичній, нафтогазовій та аграрній сферах, а також виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Володимира Зеленського до Азербайджану.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує досягти необхідних результатів у розвитку власної балістики вже на етапі 2026–2027 років. Для цього під час наради щодо української балістики та антибалістичної програми FREYJA визначили подальші кроки, графік робіт і напрями, які потребують прискорення. Також обговорили доступ до критичних компонентів, співпрацю з партнерами та постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

Новини.LIVE також писали, що після чергової російської атаки 5 серпня 2026 року Україна активізувала переговори з союзниками щодо якнайшвидшого постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО. Зеленський обговорив це питання з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Сторони також скоординували подальшу підтримку України, посилення протиповітряної оборони та дипломатичний тиск на Росію.