Зеленський: держава буде проводити "Тисячовесну" щороку

Президент України Володимир Зеленський фінального етапу відбору національної ініціативи "Тисячовесна" 13 серпня 2026 року. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський долучився до фінального етапу відбору національної ініціативи "Тисячовесна" в Івано-Франківську. Він поспілкувався з учасниками, експертами та партнерами проєкту й відзначив результати ініціативи. Глава держави заявив, що "Тисячовесну" проводитимуть щороку, а держава продовжить підтримувати українську культуру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у четвер, 13 серпня.

Зеленський долучився до фінального відбору "Тисячовесни"

Володимир Зеленський долучився до фінального етапу відбору національної ініціативи "Тисячовесна", який відбувається в Івано-Франківську. Під час заходу глава держави поспілкувався з учасниками, експертами та партнерами проєкту, а також представниками культури різних напрямів.

Президент наголосив, що реалізація "Тисячовесни" має сприяти появі нового та якісного українського культурного продукту. За його словами, результати ініціативи є важливим досягненням для України.

Із понад 3 тисяч творчих заявок до фіналу дійшли 1227 проєктів, які вже об’єднують людей і команди.

Глава держави окремо звернув увагу на те, що значення ініціативи виходить за межі безпосередньо культурної сфери. За його словами, розвиток таких проєктів має економічний ефект, сприяє роботі індустрії, розвитку творчих команд, культурного менеджменту, інфраструктури та мистецької освіти:

"Мова тут не лише про entertainment, безумовно, не лише. Це й про економічний ефект, про постійне завантаження індустрії, роботу, яка, у свою чергу, дає всій сфері розвиток і дає зростання окремих творчих одиниць і великих творчих команд, і зростання культурного менеджменту, і інфраструктурної бази цієї індустрії, і — важливо — якісної мистецької освіти та нового покоління креативної молоді", — сказав Володимир Зеленський.

"Тисячовесну" проводитимуть щороку

Під час фінального відбору Зеленський також поспілкувався з експертами, учасниками пітчингів і представниками культури різних напрямів. Президент подякував фіналістам, талантам та експертам, які долучилися до реалізації ініціативи.

Водночас глава держави зазначив, що необхідно обговорити можливі зміни та покращення, які допоможуть "Тисячовесні" надалі розвиватися та бути результативною.

Зеленський заявив, що держава проводитиме ініціативу щороку та продовжить щорічно підтримувати культуру. Він також висловив упевненість, що з кожним роком досягнення "Тисячовесни" зростатимуть, а сама ініціатива поповнюватиметься новими категоріями, учасниками та бюджетами:

"Поспілкувався з експертами, учасниками пітчингів і представниками культури різних напрямів під час фінального відбору "Тисячовесни". Вдячний усім, хто став причетним до історії та втілення цієї ініціативи. Дякую фіналістам, нашим талантам, експертам. Проговоримо, що варто змінити й покращити, щоб ініціатива розвивалася та була результативною. Держава буде проводити "Тисячовесну" щороку, буде підтримувати культуру щороку, і щороку досягнення будуть зростати й поповнюватися, впевнений в цьому. Поповнюватися новими категоріями, новими учасниками й також новими бюджетами", — поінформував український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський анонсував проведення у вересні на Івано-Франківщині першого саміту "Карпатська інтеграційна ініціатива". У заході планують участь представників восьми країн, через які проходять Карпати, бізнесу та місцевих громад. На саміті обговорюватимуть економіку, безпеку, екологію, туризм та інвестиції в регіон.

Новини.LIVE також писали, що 13 серпня 2026 року Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківщини. Президент зустрівся з військовослужбовцями, ветеранами та людьми з інвалідністю, які беруть участь у спортивних змаганнях "Воля до життя". Він поспілкувався зі спортсменами, підписав бойові прапори їхніх бригад і подякував за розвиток спортивної реабілітації.