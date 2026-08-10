Зеленський анонсував нові рішення щодо фронту та ППО

Володимир Зеленський і військове командування. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалення важливих військових рішень за підсумками наради з військовим керівництвом. Зокрема, обговорили кадрові зміни, ситуацію на фронті, посилення позицій українських військ на ключових напрямках Донеччини та подальші далекобійні удари по Росії.

Про це Зеленський заявив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський про важливі військові рішення

За словами президента, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий спільно з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою представили пропозиції щодо змін.

Михайло Драпатий. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Частину рішень уже підготували, водночас робота над іншими триває.

"Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині", — зазначив президент.

Євгеній Хмара. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Окрему увагу під час наради приділили діям українських військових у районах Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля. Зеленський також відзначив підрозділи ДШВ за активні дії та заявив про домовленості щодо кроків, які мають розширити оперативні можливості ЗСУ.

Роберт Бровді. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент повідомив, що військове керівництво також розглянуло виконання плану далекобійних ударів по Росії. Частину операцій скорегували та затвердили нові.

"Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень", — наголосив Зеленський.

Крім того, під час наради обговорили посилення протиповітряної оборони та захист прифронтових і прикордонних населених пунктів, обласних центрів та Києва від російських атак. Зеленський очікує від дипломатичної команди результатів у забезпеченні України необхідними засобами ППО.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна вже отримала політичне рішення США щодо надання ліцензій для виробництва ракет до систем ППО Patriot. Водночас запуск виробництва поки затримується через тривалі бюрократичні процедури.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відповідати на російські удари по українській логістиці. За його словами, Сили оборони вже напрацювали операції з ураження військових логістичних об’єктів Росії.