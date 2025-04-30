Коли Україна матиме достатньо власної зброї — Залужний відповів

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: REUTERS

Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав рік, коли Україна зможе достатньо наростити виробництво зброї. На його думку, це станеться у 2027 році.

Про це Залужний сказав в інтервʼю виданню AthenaLab.

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У матеріалі йдеться, що високоточна зброя виявилася надзвичайно дорогою, складною в експлуатації і обмеженою в доступності. Однак на противагу цьому з'явилися ефективні та дешевші альтернативи, зокрема, дрони, які українці розробляють самостійно.

Так, Залужний вважає, що саме 2027 рік стане моментом, коли потужності масового виробництва дозволять забезпечити збройні ресурси в кількостях та за цінами, прийнятними для повномасштабної війни.

За його словами, такі країни, як Китай та Росія, усвідомили цю ситуацію і працюють над її прогнозуванням. Водночас розпочалися справжні перегони за домінування щодо технологій — між можливостями дронів і електронної війни.

Водночас Залужний наголосив, що 2024 рік став важливим у застосуванні штучного інтелекту під час використання дронів. Зокрема, відбулися важливі експерименти з використанням цих систем на землі, в повітрі та на морі — він вважає, що це може стати глибокою і суттєвою зміною в характеристиках ведення війни.

Ексочільник ЗСУ зазначив, що Україна це усвідомила, адаптувалася до цього і стала "піонером" інновацій протягом останніх трьох років. На думку Залужного, країни НАТО значно відстають у цьому, що створить обмеження, які можуть бути використані їхніми ворогами.

Він додав, що необхідно провести зміни в доктрині, яка сприяє та полегшує адаптацію збройних сил, а також створення великих формувань для покриття великих територій, координації операцій та інтеграції підтримки та забезпечення на полі бою.

Нагадаємо, вночі дрони СБУ уразили завод в російському місті Муром.

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі Новини.LIVE повідомив, скільки компаній в Україні займаються виробництвом дронів.