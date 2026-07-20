Загроза для бізнесу: шість країн ЄС не поспішають схвалювати 21-й пакет санкцій

Засідання Ради ЄС. Фото: Євросоюз

Карина Приходько Редактор

У Європейському Союзі виникли суперечки навколо підготовки 21-го пакета санкцій проти Росії. Одразу шість держав-членів наполягають на внесенні винятків або перегляді окремих обмежень, аргументуючи це необхідністю захисту власної економіки та бізнесу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Що не там з 21-м пакетом санкцій проти РФ

За інформацією видання, свої застереження висловили Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія. Частина з них домагається послаблення окремих положень нового санкційного пакета, а деякі виступають категорично проти певних обмежень.

Європейські дипломати зазначають, що така позиція може суттєво ускладнити ухвалення санкцій. Річ у тім, що для затвердження нового пакета необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

За словами співрозмовників FT, дедалі більше країн не готові погоджуватися на кроки, які можуть завдати відчутних збитків їхнім національним економікам.

Які країни виступають за пом'якшення санкцій

Найбільш принципову позицію зайняли Афіни. Грецький уряд виступає проти запровадження заборони на транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн. У країні побоюються, що таке рішення серйозно вдарить по судноплавних компаніях, які спеціалізуються на перевезенні СПГ.

Крім того, грецька влада вважає, що після запровадження таких обмежень частину ринку можуть швидко зайняти перевізники зі США, Китаю та Японії.

Водночас Німеччина і Португалія не підтримують ідею заборони імпорту російської риби. На їхню думку, це може негативно позначитися на роботі підприємств, які займаються переробкою рибної продукції.

Франція, Італія та Австрія також домагаються перегляду окремих положень санкцій або запровадження винятків для своїх компаній.

Усередині ЄС зростають розбіжності

За оцінкою дипломатичних джерел FT, дискусія навколо нового санкційного пакета демонструє дедалі помітніші розбіжності між країнами Євросоюзу щодо подальшого посилення тиску на Росію.

Якщо на початку повномасштабної війни більшість держав була готова миритися з економічними втратами заради підтримки України, то зараз багато урядів дедалі частіше ставлять у пріоритет інтереси власного бізнесу.

Через відсутність єдиної позиції переговори щодо 21-го пакета санкцій тривають. Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомляла, що країнам-членам поки не вдалося досягти компромісу щодо нового пакета обмежень, хоча робота над ним продовжується.

Як писали Новини.LIVE, раніше ЄС запровадив санкції проти 15 осіб, причетних до катувань українців. До санкційного списку увійшли посадовці колонії в Оленівці, співробітник ФСБ, керівництво російських пенітенціарних установ, а також СІЗО-2 у Таганрозі.

Також Єврорада запровадила санкції проти виробників компонентів дронів для Росії. Це трапилося після масованого обстрілу Києва.