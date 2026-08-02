За час повномасштабної війни ППО України знищила понад 445 тисяч повітряних цілей
За час повномасштабної війни українська протиповітряна оборона знищила понад 445 тисяч повітряних цілей. За цей період авіація Повітряних сил здійснила понад 38 тисяч літаковильотів. У Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки роботи захисників українського неба.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Командування Повітряних Сил ЗСУ у неділю, 2 серпня.
Повітряні сили ЗСУ про роботу ППО за час повномасштабної війни
З перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії воїни Повітряних сил стали на захист українського неба. Попри масовані ракетні та авіаційні удари, їм вдалося зберегти керованість системи протиповітряної оборони, підняти в небо винищувачі та вступити в бій. У Повітряних силах зазначили, що це не дозволило ворогу досягти його головної мети — підкорити Україну.
У відомстві наголосили, що льотчики, зенітники, військовослужбовці радіотехнічних військ, воїни безпілотних підрозділів, а також фахівці зв'язку та забезпечення щодня виконують свої завдання, виборюючи перевагу в небі. Результатом їхньої роботи стали тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, а також сотні знищених наземних цілей противника.
За даними Повітряних сил, із 24 лютого 2022 року протиповітряна оборона України знищила понад 445 000 повітряних цілей. Серед них:
- 91 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";
- 794 крилаті ракети "Калібр";
- 2 809 крилатих ракет Х-101 (Х-555/Х-55);
- 13 крилатих ракет Х-22/32;
- 12 протикорабельних ракет "Онікс";
- 294 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 346 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;
- 12 протикорабельних ракет "Циркон";
- 622 керовані авіаційні ракети;
- понад 70 ракет інших типів;
- 65 618 ударних БпЛА типу Shahed;
- 20 286 розвідувальних БпЛА;
- 10 604 БпЛА "Lancet";
- 342 585 БпЛА інших типів.
Також у Повітряних силах повідомили, що впродовж 2022–2026 років авіація Повітряних сил здійснила 38 367 літаковильотів. Із них 12 280 були виконані для вогневого ураження та авіаційної підтримки військ, а 21 524 — для винищувального авіаційного прикриття.
Крім того, за роки повномасштабної війни авіація Сил оборони України знищила понад 12 000 повітряних цілей. Також було уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили й техніки противника.
У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що пам'ятають полеглих побратимів, пишаються тими, хто й досі перебуває в строю та продовжує бій, і подякували кожному, хто захищає українське небо.
Новини.LIVE інформували, що 2 серпня 2026 року Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з професійним святом і подякував їм за захист українського неба. Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Повітряні сили значно посилилися, а український повітряний щит став одним із найсильніших у Європі.
Новини.LIVE писали, що глава Офісу президента Кирило Буданов також привітав військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ з професійним святом. Він наголосив, що саме вони першими зустрічають російські ракетні удари та атаки дронів, захищаючи українські міста й критичну інфраструктуру. Також Буданов вшанував пам'ять воїнів, які загинули, обороняючи Україну.
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