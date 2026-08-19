WSJ: Трамп планує зустріч із Кім Чен Ином у листопаді

Зустріч Кім Чен Ина та Трампа у демілітаризованій зоні, що розділяє Північну і Південну Кореї. Фото: Getty Images

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам опрацювати можливість особистої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені. Одним із можливих місць для переговорів може стати Китай, де в листопаді відбудеться саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, інформує Новини.LIVE.

Коли може відбутися зустріч Трампа і Кім Чен Ина

За даними видання, Трамп непублічно обговорював можливість зустрічі з Кімом під час своєї наступної поїздки до Азії. Вона може відбутися в листопаді, коли світові лідери зберуться на саміті АТЕС у Шеньчжені.

Водночас офіційна підготовка до переговорів президента США з лідером КНДР наразі не розпочалася.

Ймовірна зустріч має стати спробою відновити дипломатичні контакти між Вашингтоном і Пхеньяном та повернутися до переговорів щодо ядерної програми Північної Кореї.

Трамп і Кім Чен Ин уже тричі зустрічалися під час першого президентського терміну Трампа. Однак попередні переговори не призвели до домовленості про денуклеаризацію КНДР.

Трамп скоротив військові навчання США і Південної Кореї

Повідомлення про можливу зустріч з'явилося на тлі зміни підходу адміністрації Трампа до військової співпраці США та Південної Кореї.

Напередодні президент США доручив Пентагону суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань двох країн. Трамп пояснив рішення їхньою вартістю та заявив про свої "дуже добрі стосунки" з Кім Чен Ином.

Водночас Північна Корея продовжує розглядати спільні навчання США та Південної Кореї як провокацію. Пхеньян виступив із критикою маневрів, хоча цього разу не став безпосередньо атакувати Трампа у своїй заяві.

Білий дім наразі не підтвердив конкретних домовленостей щодо нової зустрічі. За даними Reuters, американська сторона не відповіла на запит про підхід адміністрації до можливих переговорів із Північною Кореєю.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп доручив скоротити масштаб спільних військових навчань США та Південної Кореї. Президент США пояснив рішення своїми "дуже добрими стосунками" з лідером КНДР Кім Чен Ином та заявив, що маневри є дорогими й надсилають Пхеньяну ворожий сигнал.

Також Новини.LIVE писали, що Трамп заявляв про можливість оголошення Ормузької протоки американською територією. Заява пролунала на тлі напруженої ситуації навколо стратегічного водного шляху, через який проходить значна частина світових поставок нафти.