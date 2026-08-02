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Головна Новини дня Вступна кампанія-2026 стала рекордною за останні п’ять років

Вступна кампанія-2026 стала рекордною за останні п’ять років

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 13:41
Вступна кампанія 2026: МОН зафіксувало рекордну кількість заяв
Дівчина на НМТ. Фото: Віталій Бунечко/Facebook

Українські університети отримали майже 1,19 мільйона заяв від вступників на бакалаврат і медичну магістратуру. Цьогорічна вступна кампанія стала найрезультативнішою за останні п’ять років.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України, передає Новини.LIVE.

Вступники подали рекордну кількість заяв до університетів

В Україні завершився основний етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти за програмами бакалаврату та медичної магістратури.

За даними Міністерства освіти і науки, університети отримали 1 189 960 заяв від вступників. Показник може дещо змінитися після остаточного опрацювання документів, які були подані в останні години.

У МОН зазначили, що це найвищий результат за останні п’ять вступних кампаній. Кількість заяв цьогоріч на 260 288 більше, ніж у 2025 році, що становить приблизно 28% зростання.

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Також цей показник перевищив результат 2020 року, коли вступники подали 1 095 914 заяв. До рекорду 2021 року, коли було зафіксовано найвищу кількість заяв, цьогоріч не вистачило близько 65 тисяч.

У межах вступної кампанії-2026 абітурієнти могли подати максимум 10 заяв, тоді як раніше дозволялося подавати до 15. Водночас у МОН повідомили про рекордну кількість створених електронних кабінетів вступників.

Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування державної підсумкової атестації для випускників у 2027 році. Також документ пропонує запровадити особливий порядок проведення вступної кампанії через безпекову ситуацію в умовах війни.

Новини.LIVE інформували, що голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував змінити формат складання Національного мультипредметного тесту, розділивши його на два дні. Також він виступив за створення окремого механізму вступу до університетів для абітурієнтів із прифронтових територій.

вступна кампанія Університет абітурієнт
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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