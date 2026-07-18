Вперше з 2013 року: у Середземному морі немає бойових кораблів РФ

Російський ракетний фрегат. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Росія втратила постійну військову присутність у Середземному морі — вперше з 2013 року там не залишилося жодного її бойового корабля. Експерти пов’язують це з обмеженнями Туреччини, змінами в Сирії та передислокацією флоту на інші напрямки.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані аналітичного ресурсу Russian Forces Spotter у мережі Х.

Російський флот залишив Середземне море

Станом на початок липня 2026 року у Середземному морі не перебуває жодного російського бойового корабля. Аналітики зазначають, що це перший такий випадок за останні 12 років.

Одним із ключових факторів стала позиція Туреччини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Анкара закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів відповідно до положень Конвенції Монтре, через що Москва втратила можливість вільно перекидати судна між Чорним і Середземним морями.

Вплив ситуації у Сирії

Ще однією причиною називають зміни у Сирії. Після зміни влади наприкінці 2024 року Росія фактично втратила колишні можливості використовувати пункт матеріально-технічного забезпечення у Тартусі, який тривалий час був головною опорою її флоту в регіоні.

Крім того, частину російських кораблів перекинули для виконання інших завдань. Окремі судна залучені до супроводу російських військових і спеціальних кораблів у північних районах Європи.

Коли останні кораблі РФ залишили регіон

Останні російські кораблі вийшли із Середземного моря у червні. За даними спостерігачів, 4 червня супутники зафіксували фрегат "Адмірал Касатонов" і танкер "Академік Пашин" у сирійському порту Тартус.

Згодом судна відвідали єгипетську Александрію, після чого були помічені біля берегів Сардинії. 22 червня вони прибули до алжирського порту Оран, а пізніше залишили акваторію Середземного моря.

Росія може шукати нову базу

Експерти вважають, що відсутність російських бойових кораблів у Середземному морі може бути тимчасовою. Регіон залишається важливим маршрутом для виходу російського флоту до Світового океану, тому Москва, ймовірно, продовжить пошук альтернативних місць базування.

Серед можливих варіантів називають Судан, де раніше обговорювалося створення російської військово-морської бази на узбережжі Червоного моря.

Новини.LIVE інформували, що ГУР разом із Силами оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів на території Росії. Під ураження потрапили Ільський нафтопереробний завод, нафтобаза, 13 російських танкерів та інші стратегічні цілі.

Новини.LIVE писали, що Україна продовжує операції проти російської морської логістики в Чорному та Азовському морях. Під удари потрапляють судна, які використовуються для транспортування нафти та забезпечення потреб окупаційних сил, зокрема в тимчасово окупованому Криму. У межах нового етапу операцій у Чорному морі було уражено 20 суден так званого "тіньового флоту" РФ.