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Головна Новини дня Висоцький заявив про різке падіння аграрного експорту

Висоцький заявив про різке падіння аграрного експорту

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 08:25
Висоцький заявив про різке падіння експорту у серпні
Тарас Висоцький. Фото: Facebook/Тарас Висоцький

Україна у серпні експортувала лише близько третини аграрної продукції від запланованих обсягів. Причиною стали проблеми з роботою портів Одеси через російські атаки. Наразі український аграрний експорт здійснюється альтернативними маршрутами — через Дунайський регіон, залізничні переходи та автомобільний транспорт. 

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час шостого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна експортувала лише третину запланованої продукції

За словами Висоцького, альтернативні напрямки не здатні забезпечити необхідні обсяги перевезень.

"Станом на сьогодні, якщо дивитися за серпень, то фактично експортовано близько 35% — на третину від того, що мало б бути експортовано. Фізично неможливо такі обсяги вивезти альтернативними шляхами", — зазначив Висоцький.

Міністр наголосив, що головним завданням залишається створення умов для відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси. Водночас уряд шукає способи підтримати аграріїв, поки ситуація з експортом залишається складною. Зокрема, йдеться про доступ фермерів до кредитування та забезпечення їх тимчасовими потужностями для зберігання врожаю. Також влада працює над заходами, які дозволять агровиробникам продовжувати роботу та підготуватися до осінньої посівної кампанії.

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"Глобальна ціль — відновити можливість експорту з портів Одеси. Поки цього не досягнуто, треба підтримати аграрних виробників, щоб вони мали кошти для продовження роботи, особливо для осінньої посівної кампанії вже з вересня", — сказав міністр.

За словами Висоцького, уряд також працює над переглядом окремих регуляторних питань та продовжує державні програми кредитної підтримки аграрного сектору. Окремо Україна разом із міжнародними партнерами шукає можливості для забезпечення фермерів тимчасовими засобами зберігання продукції.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні Україна зіткнулася зі значним скороченням експорту зернових культур. Причиною стали блокування морських портів та посилення російських атак на портову інфраструктуру.

Як повідомляли Новини.LIVE, призупинення морського експорту змусило українських аграріїв переорієнтуватися на сухопутні маршрути через західні області. Через зміну логістики та зростання попиту форвардні ціни на кукурудзу нового врожаю суттєво підвищилися.

обстріли експорт війна в Україні міністр агросектор
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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