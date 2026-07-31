Вирішує не піхота: Білецький відповів Трампу на людську перевагу РФ над Україною

Андрій Білецький. Фото: скриншот з відео

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що наразі перевага піхоти на лінії фронту щодня стає менш значущим фактором, який вирішує результат війни. Водночас він наголосив на важливості підтримки України з боку США, оскільки Росія розглядає Київ як свою частину боротьби з Вашингтоном.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це бригадний генерал сказав в інтерв'ю американській блогерці з руху "MAGA" Лорі Лумер.

Білецький пояснив, чому Трамп в нарад США мають підтримувати Україну

Під час інтерв'ю Лумер зазначила, що у Сполучених Штатах наразі багато бідних людей, країна має житлову кризу, пережила вторгнення нелегальних іммігрантів та має інші проблеми.

Водночас американці бачать, що Росія має перевагу в живій силі над Україною, і багатьом з них здається, що ця війна нескінченна. На тлі цього громадяни США втомилися від того, що гроші платників податків йдуть на допомогу Україні.

У зв'язку з цим блогерка спитала у Білецького, що він може відповісти американцям і президенту США Дональду Трампу, які потенційно можуть сказати, що математика непереможна, тому Україна повинна укласти угоду зараз.

У відповідь Білецький заявив, що перевага в живій силі не обов'язково означає, що така країна виграє війну. За його словами, доказом цього античні приклади. Тож ключовим фактором є питання ефективності.

"Відповідь дуже проста. Війни не так працюють, не лінійно. Якщо б війни працювали настільки лінійно, то всі країни підраховували б власні потенціали, і слабша країна автоматично б здавалася не несучи ніяких втрат. Починаючи, скажімо так, з найдавніших античних прикладів... Сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності. Я думаю, що континентальна армія тільки народжуваних Сполучених Штатів точно, стратегічно, глобально програвала потузі Британської імперії. Але історія повернулася зовсім іншим чином. Якщо Україна проявить досить високу ефективність, як в глибинних ударах, так і на лінії фронту, то Україна має шанси перемогти Росію", — сказав командир Третього армійського корпусу.

Щодо бажання американців завершення війни, генерал каже, що він теж би цього хотів прямо сьогодні і Україна готова зупинитися по лінії фронту.

Однак проблема полягає в тому, що Росія хоче від України територіальних поступок. Білецький вважає, що якщо піти на такий крок, тоді Москва висуне потім нові вимогу. Тож попри брак людських ресурсів Україна продовжить боротьбу, маючи технологічну перевагу.

Він наголосив, що сьогодні чисельні показники піхоти на фронті з кожним днем стають менш значущими для результатів війни.

Також Лора Лумер попросила пояснити американцям, чому США мають продовжувати підтримку України і чому ця підтримка відповідає лозунгу MAGA ("Америка понад усе").

Білецький у свою чергу пояснив, що в Росія у 2026 році, як і СРСР раніше, розглядає Україну не як реального ворога, а як свою частину боротьби зі Сполученими Штатами. Він підтвердив, що доказом цьому є приклади наведені Лумер щодо того, що Росія, Іран та Китай допомагають одне одному. Зокрема у питанні зброї, яка вбиває американців і не тільки.

"От вам найпростіші приклади того, що Росія завжди опиниться в будь-якому протистоянні з тієї сторони, яка буде протистояти з Сполученим Штатом. Оцю екзистенційну ненависть Росії до США я б назвав першою... Друге, про що варто подумати, це про те, що витискаючи Сполучені Штати зі Східної Європи, Росія створює, відновлює Радянський Союз, який буде вимагати від Америки величезних трат для стримання", — сказав Білецький, зазначивши, що Москва хоче забрати Східну Європу.

Резюмуючи командир Третього армійського корпусу додав, що Україна має бойовий досвід 21-го сторіччя, що є дуже дорогим активом, тож Україна може співпрацювати із США. І прикладом тому є американська тактична медицина, яку українці бійці реалізують іншим підходом, випереджаючи принцип "золотої години".

Також Білецький наголосив, що Україна має зі США угоду щодо рідкоземів, і Київ хотів би почати їх добувати.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні Білецький заявив, що переговорні позиції України стали сильнішими, ніж півроку або рік тому. За його словами, це впливає ситуація на фронті та зміни в балансі сил у війні з Росією.

Також ми писали, що Білецький сказав, що потенціал Росії на фронті різко впав через удари України по НПЗ.