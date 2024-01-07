Випали запасні двері — Alaska Airlines призупинила рейси 65 літаків Boeing

Літаки Boeing у небі. Фото: flickr

Авіакомпанія Alaska Airlines заявила про зупинення рейсів 65 літаків Boeing 737 MAX 9. Справа в тому, що в одному з них випали запасні двері під час польоту.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що частина фюзеляжу відірвалася від лівого боку літака під час зльоту з Портленду. Судно прямувало до Онтаріо, що в Каліфорнії. Пілоти були змушені повернути назад і здійснити екстрену посадку. На борту літака був 171 пасажир і шість членів екіпажу.

За словами генерального директора Alaska Airlines Бена Мінікуччі, літаки повернуть в експлуатацію лише після технічної перевірки, яка триватиме упродовж кількох днів.

Наразі компанія Boeing заявляє, що компанія розслідує причину аварійної посадки.

Нагадаємо, уряд Туреччини не дозволить британським кораблям пройти через Босфор для Чорного моря. Йдеться про мінні тральники, які північна країна передала Україні для розмінування.