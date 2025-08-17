Жінки яких професій мають ставати на військовий облік

Мобілізація жінок. Фото: ua.depositphotos.com

В Україні жінок з медичною та фармацевтичною освітою ставлять на військовий облік автоматично. Нові правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів діють із 31 липня.

Про це "Суспільному" розповіла виконувачка обов'язків начальника групи комунікації Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Катерина Гевель.

Хто подає до ТЦК список жінок-медиків

Гевель розповіла, що згідно з постановою № 916 заклади освіти мають протягом семи днів після закінчення навчання подати до районного або міського ТЦК та СП список випускниць-медиків або фармацевтів за місцем їх проживання.

До цього розпорядження заклади освіти надсилали списки військовозобовʼязаних студентів-медиків до ТЦК за два місяці до завершення навчання. Жінкам видавали тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і вносили їх до бази даних. Жінки повинні були прийти до ТЦК протягом семи днів, аби пройти ВЛК і стати на облік.

Тепер діє автоматичний військовий облік жінок з медичною та фармацевтичною освітою.

"Інформація від закладів освіти автоматично заноситиметься до Єдиного державного реєстру призовників — без фізичного звернення самої людини. Жінкам необхідно протягом 60 днів після завершення навчання особисто звернутися до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", — каже речниця.

У разі ігнорування передбачається покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тис. гривень.

Виїзд жінок за кордон

Водночас повідомляється, що жодних обмежень на виїзд за кордон жінок немає, навіть якщо вони перебувають на обліку.

