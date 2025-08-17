Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Військовий облік — кого з жінок ставлять автоматично

Військовий облік — кого з жінок ставлять автоматично

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 14:23
Жінки яких професій мають ставати на військовий облік
Мобілізація жінок. Фото: ua.depositphotos.com

В Україні жінок з медичною та фармацевтичною освітою ставлять на військовий облік автоматично. Нові правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів діють із 31 липня.

Про це "Суспільному" розповіла виконувачка обов'язків начальника групи комунікації Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Катерина Гевель.

Реклама
Читайте також:

Хто подає до ТЦК список жінок-медиків

Гевель розповіла, що згідно з постановою № 916 заклади освіти мають протягом семи днів після закінчення навчання подати до районного або міського ТЦК та СП список випускниць-медиків або фармацевтів за місцем їх проживання. 

До цього розпорядження заклади освіти надсилали списки військовозобовʼязаних студентів-медиків до ТЦК за два місяці до завершення навчання. Жінкам видавали тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і вносили їх до бази даних. Жінки повинні були прийти до ТЦК протягом семи днів, аби пройти ВЛК і стати на облік.

Тепер  діє автоматичний військовий облік жінок з медичною та фармацевтичною освітою.

"Інформація від закладів освіти автоматично заноситиметься до Єдиного державного реєстру призовників — без фізичного звернення самої людини. Жінкам необхідно протягом 60 днів після завершення навчання особисто звернутися до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", — каже речниця.

У разі ігнорування передбачається покарання у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тис. гривень.

Виїзд жінок за кордон

Водночас повідомляється, що жодних обмежень на виїзд за кордон жінок немає, навіть якщо вони перебувають на обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому потрібно стати на військовий облік терміново, інакше вони будуть оштрафовані.

Також ми повідомляли про те, скільки днів має військовозобов'язаний, щоб стати на військовий облік у ТЦК.

медики військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації