Військовий був на передовій 471 день без ротації: Лубінець отримав 600 скарг у 2026 році

Дмитро Лубінець, українські військові. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook, Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про проблеми з ротаціями військовослужбовців на фронті. За його словами, один із бійців із позивним "Вітер" перебував на передовій без належної ротації 471 день.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк.

Лубінець розповів про проблеми з ротаціями військових

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що до нього надходять численні звернення від військовослужбовців щодо тривалого перебування на бойових позиціях без належної ротації.

За його словами, у 2026 році було отримано понад 600 звернень, які стосувалися можливих порушень прав військових через надмірне навантаження та відсутність своєчасної заміни підрозділів.

Лубінець навів приклад військового з позивним "Вітер", який, за його словами, провів на лінії фронту 471 день.

"Військовослужбовець із позивним "Вітер" перебував на лінії фронту... 471 день. Уявляєте, 471 день", — розповів омбудсмен.

Наказ передбачає обмеження перебування на передовій

Дмитро Лубінець зазначив, що після змін, внесених головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, діє наказ, відповідно до якого військовослужбовці не мають перебувати на передовій понад 60 днів без ротації.

Водночас, за словами омбудсмена, на практиці виконання цієї норми залишається складним через нестачу особового складу у військових підрозділах.

Лубінець наголосив, що тривале перебування на бойових позиціях без можливості відпочинку та заміни може негативно впливати на моральний стан військових.

Відсутність ротацій впливає на ситуацію у війську

За словами омбудсмена, складні умови служби та відсутність регулярних ротацій можуть бути однією з причин, через які окремі військовослужбовці ухвалюють рішення самовільно залишити військові частини.

Військові, які звертаються зі скаргами, розповідають про важкі умови на передовій, зокрема нестачу води, їжі та можливості відновлення після тривалого перебування у бойових умовах.

Новини.LIVE писали, що усі матеріали щодо можливих порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які Офіс омбудсмана передав правоохоронним органам у 2026 році, стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. У межах окремих справ фігурантам уже оголосили про підозру, а деяким із них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новини.LIVE інформували, що в умовах мобілізації через можливі порушення під час роботи ТЦК та СП трапляються випадки, коли до війська можуть потрапити люди, які не мали бути призвані. Зокрема, відомий випадок із чоловіком із карликовістю, якого мобілізували, а вже через два дні після призову він опинився у лікарні.