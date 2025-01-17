Дмитра Плетенчука з військовими не пустили пообідати в закладі Києва

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Суспільне Одеса

У Києві речника ВМС Дмитра Плетенчука та двох офіцерів в однострої не пустили пообідати в закладі. Працівниця пояснила це тим, що "військові небезпечні".

Про це розповів Дмитро Плетенчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Дмитра Плетенчука у Facebook

Військових не пустили поїсти в київському закладі

Речник ВМС зазначив, що в проханні надати номер телефону власника працівники теж відмовили.

"Це особиста позиція чи власників, цікаво? На жаль, досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами, і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР — це лайт-версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців, звісно, може виникнути купа питань на кшталт, "чи варто було їх захищати", — обурився Плетенчук.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві трапився аналогічний інцидент. Працівник одного з ресторанів відмовився обслуговувати військового, пояснивши це вказівкою керівництва.

Також 10 січня в центрі Києва молодики слухали російську музику, розкидали гроші та заважали рухатися транспорту. Щобільше, юнаки фільмували свої пригоди та публікували в соцмережах. З ними поспілкувалися правоохоронці, а пізніше провели обшуки в їхніх домівках.