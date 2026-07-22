Ігор Скибюк: що відомо про нового начальника Генштабу ЗСУ

Ігор Скибюк. Фото: Новинарня

Генерал-майор Ігор Скибюк став новим начальником Генерального штабу Збройних сил України. Він має понад 30 років військової служби, значну частину кар'єри провів у Десантно-штурмових військах та є Героєм України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про нового очільника Генштабу

Ігор Скибюк служить у Збройних силах України з 1994 року. Після закінчення Одеського інституту Сухопутних військ у 1998 році він розпочав службу в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, де пройшов шлях від командира аеромобільного взводу до командира бригади.

Також генерал виконував миротворчу місію в Косові у 2001–2002 роках, а згодом закінчив Національний університет оборони України. Під час російсько-української війни Ігор Скибюк брав участь у боях за Іловайськ і Дебальцеве. У 2014 році він дістав поранення, однак після лікування повернувся до служби.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії його підрозділ долучився до оборони Києва, а згодом виконував бойові завдання на півдні України. У 2022 році Ігор Скибюк командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, яка брала участь у Харківському контрнаступі.

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Підрозділ здійснив глибокий рейд у тил російських військ і брав участь у звільненні Ізюма. Саме за успішне керівництво цією операцією генерал отримав звання Героя України. Після Харківської операції він продовжив службу в Командуванні Десантно-штурмових військ, а нині очолив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у військовому керівництві держави. Одним із ключових рішень стало призначення генерал-майора Ігоря Скибюка на посаду нового начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомляли Новини.LIVE, глава держави звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Його відставка відбулася на тлі тривалих дискусій щодо кадрових змін у військовому керівництві та суспільного запиту на оновлення командування.