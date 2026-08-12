Венс закликав Зеленського зупинити атаки на танкери РФ у морі

Володимир Зеленський та Джей Ді Венс. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням припинити атаки на нафтові танкери Росії у Чорному морі. У Вашингтоні занепокоєні дестабілізацією світового енергетичного ринку та можливим впливом на компанії Штатів.

Про це повідомляє Financial Times, передає Новини.LIVE.

США просять Україну не атакувати російські танкери

Ді Венс під час телефонної розмови 31 липня звернувся до Зеленського з проханням припинити удари по нафтових танкерах у Чорному морі.

У Білому домі це пояснили стурбованістю щодо дестабілізації світового енергетичного ринку та потенційного збитку для американських компаній. Йдеться про термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на узбережжі Краснодарського краю, через який транспортується казахстанська нафта.

З цим трубопроводом безпосередньо повʼязані компанії США Chevron та ExxonMobil.

"Ці атаки України порушили світові постачання нафти", — заявив американський журналіст Кріс Міллер.

Хоча політики спілкуються нечасто, оскільки основний діалог відбувається через Дональда Трампа або його посланців, ця розмова мала вагомий вплив.

Журналіст Міллер вважає, що удари України по Росії мають за мету посилити свою кампанію з перенесення війни в Росію та шкода нафтогазовому сектору, який фінансує російську військову машину.

За його словами, прохання Ді Венса не ставить Україну в погане становище, однак може позбавити одного інструменту.

"…Але українці все ще можуть завдавати ударів по інших енергетичних об’єктах у Росії, а атаки безпілотників також спрямовані на військову логістику на окупованих територіях, у Криму, де Росія утримує півострів, та інші території на південному сході України, які можуть перервати або порушити військову логістику Росії. І там ми насправді бачимо, знаєте, що Україна дуже добре з цим впоралася", — зазначив він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, через системні удари по танкерах російського тіньового флоту обсяги транспортування нафти з РФ скоротилися приблизно на 20%. Наразі зупинена близько п’ята частина всіх нафтових перевезень Росії.

Раніше СБУ атакувала танкер тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря. На судні сталася масштабна пожежа.