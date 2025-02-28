Сьогодні день народження Василя Малюка — цікаві факти

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

У голови Служби безпеки України Василя Малюка у п'ятницю, 28 лютого, день народження. Сьогодні очільник служби святкує 42 роки.

Цікаві факти про Малюка розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Освіта та кар'єра Малюка

Вищу освіту Малюк отримав у Київському національному університеті внутрішніх справ.З 2001 року він розпочав військову службу в органах державної безпеки, а у 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство.

Він працював у різних підрозділах силових структур, займаючись розслідуваннями і здійснюючи активні дії для протидії правопорушенням.

Досягнення на посаді

Офіційно повноцінним керівником СБУ Малюк став 7 лютого 2023 року за рішенням Верховної Ради. На посаді розпочав активну боротьбу з корупцією та займається забезпеченням безпеки, а також працює над питаннями контррозвідки.

Одним із пріоритетів Малюка стала протидія російській агресії, зокрема боротьба з ДРГ. Також СБУ розробила й активно використовує безпілотні морські апарати для боротьби з російськими військами в Чорному морі.

Водночас Малюк активно пропагує реформування силових структур України і зміцнення внутрішньої безпеки. Він обізнаний у багатьох аспектах роботи спецслужб і має великий досвід у боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю.

Протягом його кар'єри відбулася велика кількість важливих операцій, які стосуються розслідувань злочинів, пов'язаних з економічною та політичною безпекою.

Крім того, Малюк активно співпрацює з розвідками і спецслужбами інших країн, зокрема з американською ЦРУ та британським MI6. Це дозволяє отримувати важливу інформацію та підтримку у боротьбі з Росією.

Цікаві факти про роботу Малюка

Після Революції Гідності та окупації Криму Росією Малюк був одним з тих, хто працював над відновленням структур СБУ та їх реорганізацією для адаптації до нових умов війни.

Він брав активну участь у реформуванні українських спецслужб, щоб зробити їх більш ефективними та сучасними.

Раніше Малюк заявив, що за три роки повномасштабної війни Росії в Україні підозри у державній зраді оголосили понад 3000 громадян.

Також, за його словами, загалом СБУ уразила 48 стратегічних об’єктів Росії.