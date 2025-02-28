Сьогодні день народження Василя Малюка — цікаві факти

Василь Малюк святкує 42-й день народження — факти про голову СБУ
У голови Служби безпеки України Василя Малюка у п'ятницю, 28 лютого, день народження. Сьогодні очільник служби святкує 42 роки.
Цікаві факти про Малюка розповіли у матеріалі Новини.LIVE.
Освіта та кар'єра Малюка
Вищу освіту Малюк отримав у Київському національному університеті внутрішніх справ.З 2001 року він розпочав військову службу в органах державної безпеки, а у 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство.
Він працював у різних підрозділах силових структур, займаючись розслідуваннями і здійснюючи активні дії для протидії правопорушенням.
Досягнення на посаді
Офіційно повноцінним керівником СБУ Малюк став 7 лютого 2023 року за рішенням Верховної Ради. На посаді розпочав активну боротьбу з корупцією та займається забезпеченням безпеки, а також працює над питаннями контррозвідки.
Одним із пріоритетів Малюка стала протидія російській агресії, зокрема боротьба з ДРГ. Також СБУ розробила й активно використовує безпілотні морські апарати для боротьби з російськими військами в Чорному морі.
Водночас Малюк активно пропагує реформування силових структур України і зміцнення внутрішньої безпеки. Він обізнаний у багатьох аспектах роботи спецслужб і має великий досвід у боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю.
Протягом його кар'єри відбулася велика кількість важливих операцій, які стосуються розслідувань злочинів, пов'язаних з економічною та політичною безпекою.
Крім того, Малюк активно співпрацює з розвідками і спецслужбами інших країн, зокрема з американською ЦРУ та британським MI6. Це дозволяє отримувати важливу інформацію та підтримку у боротьбі з Росією.
Цікаві факти про роботу Малюка
Після Революції Гідності та окупації Криму Росією Малюк був одним з тих, хто працював над відновленням структур СБУ та їх реорганізацією для адаптації до нових умов війни.
Він брав активну участь у реформуванні українських спецслужб, щоб зробити їх більш ефективними та сучасними.
Раніше Малюк заявив, що за три роки повномасштабної війни Росії в Україні підозри у державній зраді оголосили понад 3000 громадян.
Також, за його словами, загалом СБУ уразила 48 стратегічних об’єктів Росії.
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