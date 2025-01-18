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В Україні викрили десятки схем вивезення ухилянтів за кордон

18 січня 2025 16:37
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Правоохоронці виявили десятки схем переправки ухилянтів через кордон України
Правоохоронці та затриманий фігурант справи. Фото: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Співробітники Національної поліції України виявили десятки злочинних схем у 19 областях нашої держави. Вони були створені задля незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон.

Про це говориться на офіційному сайті Нацполіції у суботу, 18 січня.

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Основними фігурантами справ є приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях". Також до створення незаконних схем причетні ділки, які організували "бізнес" на переправленні військовозобов'язаних чоловіків в обхід прикордонних пунктів пропуску. 

Окрім того, серед викритих осіб є адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", які бажали виїхати за межі України.

Крім того, правоохоронці викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Діяли у 19 областях

Злочинні схеми було створено на території 19 областей. Їх викрили співробітники міграційної поліції, слідчі Нацполіції, кіберполіцейські, співробітники регіональних підрозділів поліції, а також прикордонники.

Під час слідчих дій та обшуків правоохоронці вилучили різноманітні матеріали, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, гроші в іноземній валюті тощо.

Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони не зможуть обіймати певні посади.

поліція і підозрюваний
Правоохоронці і підозрюваний. Фото: Національна поліція
захисний костюм
Спорядження для перетину кордону. Фото: Національна поліція
поліція затримує чоловіка
Затримання фігуранта справи. Фото: Національна поліція
смартфон
Переписка підозрюваних у смартфоні. Фото: Національна поліція
поліція біля дому
Правоохоронці затримали підозрюваного біля дому. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що прикордонники Подільського загону затримали трьох киян. Чоловіки намагалися потрапити до невизнаного Придністров'я. Свої наміри ухилянти намагалися здійснити за допомогою камуфляжної форми.

Нагадаємо, на Одещині затримали переправника ухилянтів. Він радив клієнтам видавати себе за рибалок у разі зустрічі з прикордонниками.

мобілізація військовозобов'язані Міжнародний кримінальний суд ухилянти Нацполіція

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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