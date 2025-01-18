Правоохоронці виявили десятки схем переправки ухилянтів через кордон України

Правоохоронці та затриманий фігурант справи. Фото: Національна поліція

Співробітники Національної поліції України виявили десятки злочинних схем у 19 областях нашої держави. Вони були створені задля незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон.

Про це говориться на офіційному сайті Нацполіції у суботу, 18 січня.

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Викрили схеми для ухилянтів

Основними фігурантами справ є приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях". Також до створення незаконних схем причетні ділки, які організували "бізнес" на переправленні військовозобов'язаних чоловіків в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Окрім того, серед викритих осіб є адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", які бажали виїхати за межі України.

Крім того, правоохоронці викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Діяли у 19 областях

Злочинні схеми було створено на території 19 областей. Їх викрили співробітники міграційної поліції, слідчі Нацполіції, кіберполіцейські, співробітники регіональних підрозділів поліції, а також прикордонники.

Під час слідчих дій та обшуків правоохоронці вилучили різноманітні матеріали, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, гроші в іноземній валюті тощо.

Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони не зможуть обіймати певні посади.

Правоохоронці і підозрюваний. Фото: Національна поліція

Спорядження для перетину кордону. Фото: Національна поліція

Затримання фігуранта справи. Фото: Національна поліція

Переписка підозрюваних у смартфоні. Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали підозрюваного біля дому. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що прикордонники Подільського загону затримали трьох киян. Чоловіки намагалися потрапити до невизнаного Придністров'я. Свої наміри ухилянти намагалися здійснити за допомогою камуфляжної форми.

Нагадаємо, на Одещині затримали переправника ухилянтів. Він радив клієнтам видавати себе за рибалок у разі зустрічі з прикордонниками.