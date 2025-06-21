Повітряна тривога по всій Україні 21 червня

Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні прямо зараз, в ніч проти 21 червня. Причиною сигналу стала загроза балістики та зліт МіГ-31К.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ і глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Менше ніж півгодини тому тривогу оголосили у Києві, через загрозу балістики. Однак вже о 03:19 сигнал розповсюдився по всій Україні. Військові водночас повідомили наступне:

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", — йшлося у повідомленні.

Крім того, Іван Федоров написав, що можливі пуски з МіГ-31К по всій території нашої країни. Моніторингові канали теж писали про зліт МіГ-31К, однак у Повітряних силах ЗСУ інформації щодо цього не було.

Також трохи пізніше військові почали фіксувати швидкісні цілі. Зокрема, на Кременчук.

Попередження військових про ракети в напрямку Кременчука. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 03:23 сигнал повітряної тривоги досі по всій Україні.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі в Кременчуці та Полтавській області вже лунали вибухи. Зокрема, ворог атакував регіон дронами.

Також окупанти атакували Одесу. В місті на тлі атаки безпілотників було чути роботу ППО та вибухи.