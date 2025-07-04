Повітряна тривога в Україні 4 липня через зліт МіГ-31К

Російський винищувач у небі. Фото: Вікіпедія

Повітряну тривогу в ніч проти 4 липня оголосили по всій території України. Причиною став зліт МіГ-31К.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Тривога по всій Україні в ніч проти 4 липня

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні о 00:24.

Після цього моніторингові канали написали про пуски "Кинджалів" на Київ. Водночас військові теж офіційно підтвердили, що на столицю летить ракета.

Через кілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що також є загроза застосування балістики.

Зазначимо, що станом на 00:28 тривога по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що тривога у Києві продовжується весь вечір. Причиною того стала атака дронів.

Також ми писали, у Києві на тлі дронової атаки неодноразово лунали вибухи. Крім того, в Солом'янському районі двічі фіксували падіння уламків. У другому випадку була пожежа в нежитловому приміщені, яку згодом загасили.