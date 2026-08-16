В ООН закликали Україну готуватися до повернення туристів

Генеральна секретарка ООН Туризм Шейха Аль Нуваіс. Фото ілюстративне: Офіс Президента України

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Україні вже зараз потрібно готуватися до відновлення міжнародного туризму після завершення війни. Для цього необхідно розвивати професійні навички, проводити навчання та готувати фахівців, які зможуть працювати з іноземними туристами. У ООН Туризм наголошують, що чекати завершення війни для цього не варто. Про це заявила генеральна секретарка ООН Туризм Шейха Аль Нуваіс під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Чому туристи поки не готові їхати в Україну

За словами Аль Нуваіс, через безпекову ситуацію міжнародні туристи наразі не мають достатньої впевненості для подорожей в Україну.

Водночас вона наголосила, що туризм є однією з галузей, яка сильно потерпає від криз, але водночас швидко відновлюється після стабілізації ситуації.

"До моменту завершення війни ви маєте бути готові. Саме це має значення. Усі навчання та стипендії потрібно надавати зараз, а не потім", — наголосила генеральна секретарка ООН Туризм.

За її словами, Україна має використовувати період війни для підготовки людей, які після нормалізації ситуації зможуть працювати у сфері міжнародного туризму.

ООН Туризм допоможе Україні з відновленням галузі

Аль Нуваіс зазначила, що ООН Туризм планує підтримувати Україну інструментами для відновлення туристичної сфери.

Зокрема, організація готова передавати українській стороні досвід і найкращі практики країн, які вже проходили через війни та інші масштабні кризи.

"Ми хочемо, щоб ви були готові до післявоєнного періоду. І ми маємо це зробити зараз", — сказала Аль Нуваіс.

Генеральна секретарка також відзначила туристичний потенціал України. За її словами, країна має необхідні ресурси для розвитку галузі — культурну та історичну спадщину, гастрономію, різноманітні території та природні умови.

Скільки туристів приїжджало до України до війни

До початку повномасштабної війни Україна приймала близько 13 млн міжнародних відвідувачів на рік. Туристична галузь забезпечувала приблизно 4,5% валового внутрішнього продукту країни.

Аль Нуваіс наголосила, що ці показники демонструють значний потенціал України для відновлення міжнародного туризму після завершення війни.

На її думку, для повернення іноземних туристів Україні будуть потрібні безпека, стабільність і готова туристична інфраструктура. Водночас підготовку до цього процесу необхідно розпочинати вже зараз.

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