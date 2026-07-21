В Офісі Президента відреагували на приїзд Лори Лумер до України

Лора Лумер. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

В Офісі президента України заявили, що візит американської журналістки та політичної коментаторки Лори Лумер до України є важливим для формування об'єктивного бачення ситуації в країні. Там наголосили, що особистий досвід допомагає краще зрозуміти наслідки російської агресії.

Про це повідомили в Офісі президента України, передає Новини.LIVE.

В ОП наголосили на важливості особистого досвіду

В Офісі президента зазначили, що перебування Лори Лумер в Україні дозволяє їй самостійно побачити події, які відбуваються на тлі повномасштабної війни.

"Дуже важливо, що Лора Лумер в Україні й бачить на власні очі, що тут відбувається. Немає кращого способу сформувати поінформовану точку зору, ніж особистий досвід, що дає можливість не піддаватися російській пропаганді", — йдеться у повідомленні.

Україна продовжує працювати з міжнародною аудиторією

В Офісі президента наголосили, що пряме ознайомлення іноземних представників із наслідками війни є важливим для поширення правдивої інформації про російську агресію проти України.

Там також зазначили, що такі візити допомагають міжнародним гостям отримати власне уявлення про ситуацію та побачити реальні наслідки бойових дій.

Заява Офісу Президента. Скріншот: Офіс Президента/Telegram

Новини.LIVE писали, що американська блогерка Лора Лумер, яку називають близькою до оточення президента США Дональда Трампа, відвідала Україну. Під час поїздки вона заявила, що раніше мала хибні уявлення про ситуацію в країні через вплив російської пропаганди та хоче самостійно ознайомитися з реальністю.

Новини.LIVE також інформували, що американська блогерка Лаура Лумер, заявила, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди та поширювала кремлівські тези про Україну. Про це вона розповіла у відеоблозі, оприлюдненому 17 червня.